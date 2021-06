Artur Mas: «El 52% amb una abstenció enorme no et legitima per culminar el procés»

L'expresident de la Generalitatconsidera que elde vot independentista a les últimes eleccions al Parlament". En una entrevista al, Mas ha dit que els resultats dels comicis del passat 14 de febrer sí que permeten seguir endavant amb "més legitimitat" i "autoritat". La diferència, assegura, és que el 52% vots arriben amb una "alta abstenció".Mas assegura que "està en joc ara com es continua aquest procés i com continua bé, com no s'estavella contra les roques". D'altra banda, ha declarat que "", si bé poden ser "un senyal que la repressió ha d'anar acabant".

Pel que fa al nou Govern de Catalunya, Mas confia que ERC i Junts "hagin après aquests tres anys i no repeteixin el vodevil" de l'última legislatura. També s'ha mostrat favorable a que hi hagi "altres aliats" a més de la CUP, com ara el PSC, en cas que es concedeixin els indults i el PSOE "n'assumeixi el cost polític": "Com a mínim per parlar, no dic que hagi de ser el soci preferent".



Tanmateix, Mas s'ha mostrat "escèptic" pel que fa a una hipotètica negociació amb l'Estat: "Una cosa és creure en la taula de diàleg com a concepte i una altra és anar amb el lliri a la mà i pensar que acabarà amb una bona solució".