La Lliga del Barça del 93-94 va ser adulterada? Gaspart, contra les cordes a «Salvados»

és una de les fites històriques del. El Barça necessitava que elno sumés una victòria davant del València i els blaugranes havien de guanyar, tant sí com no, davant el Sevilla. El resultat va ser el somiat pels culers: victòria contundent davant els andalusos (5-2) i els gallecs van errar un penal que els va fer perdre qualsevol oportunitat per aconseguir la Lliga. La polèmica estava servida.en aquella època, assegurava que el Barça havia "comprat" i "primat" els jugadors delper a perjudicar-los. Diverses declaracions de jugadors apuntaven cap a aquesta direcció., ha volgut posar fil a l'agulla sobre aquest tema i ha reunit en una sala al mateix Lendoiro i a l'expresident del Barça, Joan Gaspart. El gallec, somrient, seguia afirmant que el català havia comprat jugadors del València per a perjudicar el Deportivo. Gonzo, punyent en les preguntes, mostrava l'efusiva celebració de José González, porter del València, "quan no es jugaven res".L'expresident del Barça, contra les cordes, com es pot veure en les imatges."Hi havia molts equips que ja pactaven els resultats a final de temporada, s'adulteraven els partits", explica l'expresident del Depor. Gonzo colla i recorda que Giner va afirmar que els jugadors del València van cobrar, cadascun, com a prima per guanyar contra el Deportivo."Si jo sabés que arreglen partits a mi no em dóna un atac cardíac en un partit de futbol, no sóc tan imbècil", sentencia.

