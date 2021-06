Els turistes comencen a omplir el decorat de Barcelona

"No es podia venir fins avui?"

Ulleres de sol, mapa i calçat còmode. Aquest és el conjunt que ha triat l'Anaïs per al seu primer dia de. Ha vingut des de França, acompanyada per la Julie, i han arribat a la ciutat coincidint amb l'autorització perquè comencin a arribar visitants que hagin estatal seu país d'origen, com és el seu cas. "Hem vingut en avió i hi havia molts controls a l'aeroport. Ens sentim segures", asseguren mentre seuen en un banc davant la Casa Batlló. Barcelona s'ha marcat com a objectiu rebre dos milions de turistes aquest estiu , i tot i que la ciutat ja ho té tot a punt, els carrers encara no mostren una imatge prepandèmica.L'Anaïs i la Julie han triat Barcelona, entre altres motius, per la curta distància que separa la ciutat de França. "Ho tenim a prop i aquí hi ha moltes coses a fer", expliquen. Una idea compartida per molts francesos, que des de fa dies són els primers que han fet recuperar el pols turístic a la ciutat. "Si pares l'orella a la Rambla, el que més sentiràs parlar és francès", explica l'Andreu, cambrer de l'històric Cafè de l'Òpera.Amb una quantitat decada cop més testimonial,s'ha convertit en el baròmetre ideal per mesurar a simple vista la pressió turística a la ciutat. Des de fa dies es veu més gent al passeig, i això vol dir que el turisme ha tornat. Encara que sigui amb comptagotesUn d'ells és el Rajai, que aquest dilluns a la tarda s'ha acostat alamb la seva parella. Van arribar fa una setmana i han combinat feina amb plaer. "Els nostres plans són passejar i fer shopping. Demà potser coneixerem el barri Gòtic", expliquen. L'encarregat d'un dels quioscos que és a tocar del bar ha notat que l'afluència de visitants d'altres països s'ha començat a notar, però encara veu lluny poder vendre a bon ritme els seus souvenirs. "Aquí, fins que no arribin els creuers, res de res", vaticina.Enguany, l'Ajuntament i Turisme de Barcelona han impulsat una campanya dedesprés de sis anys sense fer-ne cap i l'objectiu és aconseguir que arribin a la capital gairebé els mateixos turistes del 2019. Una meta que s'espera assolir en part gràcies a l'arribada de creuers, que es podria reactivar al juny si Sanitat ho autoritza. A la Rambla es nota que elsencara no han tornat i en dona fe la dependenta d'una de les botigues de records i alimentació que hi ha en aquest passeig. "Els que a la nit aprofiten per beure el Born, l'endemà no venen a passejar per la Rambla", explica.No tothom, però, beu al Born. Lesde la plaça Catalunya també s'han començat a omplir de turistes. L'Ajuntament les va ampliar -aquestes i les d'arreu de la ciutat- arran de la pandèmia i ara l'objectiu és que puguin mantenir indefinidament l'espai que han guanyat als vianants.En Tony seu a la taula del Zurich, acompanyat de la seva dona, la seva filla i la parella d'aquesta. "Així, els turistes no vacunats no podien accedir a Espanya fins avui?", pregunta sorprès. Ell ha vingut per veure el gran premi de motociclisme al Circuit de Catalunya, que s'ha celebrat el passat cap de setmana. "Hem agafat eli hem fet compres", expliquen. Ha vingut de Suïssa i amb la seva família és el segon gran viatge que fan des de l'esclat de la pandèmia. "L'estiu passat vam anar a Venècia", recorden.A una taula situada molt a prop, el Nino també beu cervesa i comenta que és la seva primera vegada a la ciutat. "No estic vacunat i m'importa ben poc el, la veritat. No tinc por", explica. S'allotjarà a un hostal del centre i diu que detallarà els seus plans sobre la marxa. Com ell, són molts els turistes que arribaran a Barcelona les pròximes setmanes. L'activitat turística representava ela la ciutat abans de la Covid-19 i amb la tornada a la normalitat no s'ha dissenyat cap alternativa que pugui assumir aquest pes. El decorat al centre de la ciutat ja està a punt i, a falta de veïns, els turistes ja l'han començat a omplir.

