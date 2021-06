Aproven un nou medicament que combat l'Alzheimer, el primer en dues dècades

La ciència torna a guanyar un pols contra la malaltia de l'. Laha aprovat un nou medicament contra la malaltia degenerativa. Es tracta del primer fàrmac que rep el vistiplau científic de les últimes dues dècades. En 20 anys, cap tractament havia rebut l'aprovació mèdica necessària per a ser aplicada als pacients.Aquest nou medicament es diu. El seu objectiu és simple -que no complex-: frenarà el deteriorament cognitiu dels malalts d'Alzheimer, una de les conseqüències més greus i perjudicials de patir la malaltia. E, fet que permetrà millorar substancialment la qualitat de vida dels malalts.que és la causant de generar problemes cerebrals a través d'un dany irreparable en les cèl·lules del cervell, fet que desencadena demència, problemes de memòria, dificultats cognitives, comunicatives i confusió permanent. L'AducanumabEl 2019, durant la darrera fase dels assajos clínics amb el fàrmac, que permetrien la seva aplicació en pacients, el fabricant Biogen va aturar les anàlisis perquè no mostraven cap millora en un consum mensual. Tot i aquests inconvenients,i van fer la troballa que l'Aducanumab aturava de manera substancial el deteriorament cognitiu.El fet que s'hagi aprovat als Estats Units obre la porta al seu vistiplau per les autoritats mèdiques del Regne Unit. Aquest moviment permetria que el medicament arribés a Europa i finalment, a Catalunya. No obstant això,i la seva veritable eficàcia per a combatre, de manera completa, la malaltia i no només frenar els efectes adversos que genera l'Alzheimer.

