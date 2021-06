Adif promet un miler de llocs de treball nous a Catalunya

Laha promèsdes d'enguany i fins al 2025 en el marc d'unade la companyia. Així ho ha anunciat la seva, aquest dilluns en una conferència des del Col·legi d'Enginyers de Camins."La falta de recursos humans ens treia la son", ha assegurat la presidenta d'Adif. Pardo de Vera també ha avançat que per aja es llançarà laper incorporar elsi ha remarcat que es durà a terme un "relleu generacional sense precedents".Durant la conferència, Pardo de Vera ha donat per fet que. De fet, FGC ja ha licitat la compra i manteniment de deu trens després que la Generalitat encarregués a la companyia la gestió de la línia en l'anterior legislatura., però, ha restenent les línies R2 i R4 amb la finalitat de no saturar més els túnels que travessen la ciutat. Això no obstant, laen la gestió ferroviària de les línies que transcorren íntegrament per Catalunya i, per tant, Adif, li haurà d'entregar l'obra un cop acabada.Fa dos anys, l'ens gestor d'infraestructures no era partidari, però, que fos un operador diferent de Renfe qui es fes càrrec del servei, segons consta en un correu electrònic escrit per l'interlocutor d'Adif, Carlos Quingles, segons ha informat l'ACN. En el text, expressa les seves reserves "per les moltes complicacions i els pocs beneficis" des del punt de vista operatiu i de planificació.

