Aquest dilluns ha arribat una notícia molt esperada, ja que el risc de rebrot ha deixat de ser alt per primer cop en gairebé un any a Catalunya, en situar-se en els 98 punts, just per sota dels 100 que fixen aquest llindar. El nombre desegueix caient a poc a poc fins a prop dels 3.500 setmanals de forma molt homogènia a tot el país, i és que. En les ciutats, però, la situació és diferent, ja que 41 dels 66 municipis de més de 20.000 habitants encara es troben per damunt d'aquest llindar.Clicant al requadre inferior dret, s'amaga la llegenda. Picant sobre cada comarca o municipi, es desplega el seu nom i tota la informació sobre el risc de rebrot i la seva evolució setmanal, la velocitat de propagació, el nombre de contagis setmanals, vacunes subministrades i altres dades sobre la situació de la pandèmia, entre el 28 de maig i el 3 de juny. També es pot desplaçar o fer més o menys gran el zoom de la imatge.Una altra bona notícia també és quea un bon ritme. Ara hi ha 151 ingressats menys que fa una setmana i lesestan a punt de caure per sota dels 200, amb només 203, 100 menys que fa dues setmanes. Bona part de la culpa d'aquesta situació la té l'avenç en el procés de vacunació, ja que quasi la meitat de catalans de més de 15 anys (un 45,5%) té com a mínim una dosi administrada, mentre que el 26,7% ja té la pauta completa.El risc de rebrot és un indicador que es calcula a partir de lai lade la Covid en els anteriors 14 dies, motiu pel qual té en compte tant el nivell de contagis que hi ha com la tendència a créixer o reduir-se. Fa una setmana, 25 de les 42 comarques superaven el llindar del risc alt, però ara tan sols n'hi ha 16 en aquesta situació, mentre que fins i tot(menys de 30 punts), 11 més tenen risc moderat (entre 30 i 70 punts) i 4 el tenen moderat-alt (entre 70 i 100 punts).El risc és quasi inexistent a quatre comarques on se situa en 0 punts, el, el, eli la, ja que fa dies que no s'hi detecta cap positiu, mentre que també és molt baix a la(4 punts) i les(6 punts). En canvi, el(380) gairebé quadruplica el llindar de risc alt, molt per damunt del(158), en segon lloc, i també el(149), l'(146), la(142) i el(142).Si s'analitza concretament la incidència setmanal de contagis, elés també l'única comarca on la ràtio de positius supera els 100 per cada 100.000 habitants, amb 187,3 els últims dies amb dades consolidades -entre 28 de maig i 3 de juny-. Molt per darrere es troben el(68,8), el(65,7), la(59,8), el(59) i el(55,8). En canvi, les sis comarques citades amb risc de rebrot igual a 0 o baix no han detectat cap positiu en l'última setmana.A nivell de regions sanitàries, la delés la que presenta una incidència més elevada, malgrat que sovint era, els darrers mesos, la que detectava menys contagis, junt amb les. Aquesta altra, en tot cas, segueix encara a la cua, junt amb les dei de l', precisament dues de les que més han patit en molts moments de la pandèmia però a qui el Govern va prioritzar inicialment en la vacunació . Les diferències entre regions no són massa grans, com es pot constatar en el següent mapa.Aquesta progressiva millora no sembla que s'hagi de truncar properament i les comarques mantenen de forma força global. En els últims dies amb dades consolidades, 22 de les 42 comarques han detectat menys positius que la setmana anterior, mentre que a 15 s'han mantingut en una situació molt similar i només en 5 s'han incrementat els casos detectats.Especialment creixen al, on n'hi ha hagut 82,4 per 100.000 habitants més que la setmana anterior, un augment molt superior al de l'(+29,3), l'(+27,9), la, (+17) i el(+14,5), les altres comarques que empitjoren. En canvi, el descens és molt notable a les(104,1 contagis per 100.000 habitants menys), la(-93,6) i la(-75,2). A les comarques més poblades, però, quasi no ha variat la incidència, sobretot al, eli el, mentre que alha retrocedit lleugerament en 10,5 casos per 100.000 habitants.Si es posa la lupa en els municipis de més de 20.000 habitants, només n'hi ha un amb risc baix de rebrot,(16 punts), però fins a 13 més tenen risc moderat, especialment(31),(36) i(48), i 11 més es troben en risc moderat-alt. 41 de les 66 ciutats, però, encara superen el llindar dels 100, més que duplicant-lo 8 d'elles, fent-ho de forma clara(372 punts),(297),(297), el(268),(244) i(241).Pel que fa a l'evolució de contagis durant l'última setmana, aquests s'han incrementat només a 12 ciutats, mentre que s'han reduït a 30 i, a les altres 25 s'han mantingut estables. Malgrat el risc tan alt de rebrot,és on descendeixen més els positius detectats (amb 132,9 menys per 100.000 habitants en una setmana), quasi al mateix nivell que(-132,2) i per davant de(-62,5),(-50) i(-48,2), mentre que augmenten sobretot a(53,5 per 100.000 habitants més),(+52,9), el(+39,9) i(+32,2).

