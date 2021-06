Un home denuncia Íñigo Errejón per agressió

Íñigo Errejón, denunciat per agressió. Segons ha confirmat la Policia Nacional, un home de 67 anys ha interposat una denúncia contra el líder de Més Madrid. Els fets denunciats van tenir lloc la nit del 2 de maig al centre de Madrid. Segons l'escrit, l'home es va apropar a Errejón per demanar-li una selfie. Aquest, s'hi va negar.L'home, que confessa haver-li explicat que el criticava per internet, assegura davant la policia que el diputat madrileny va oposar-s'hi reiteradament, va etzibar-li que "a aquestes hores" no treballa i va donar-li una puntada "a l'estómac".L'home va anar després a un centre de salut i va interposar la denúncia. Ara, el cos de la policia espanyola ha posat el cas a disposició del jutge.

