Alerta dels Mossos: si reps aquest missatge, «no piquis!»

Els Mossos d'Esquadra han alertat a les xarxes socials de l'última estafa detectada a Catalunya. Es tracta d'un nou cas de phishing en el qual els ciberdelinqüents es fan passar per les Nacions Unides.En els missatges enviats a les víctimes, els estafadors asseguren que l'organització vol premiar amb 5 milions d'euros un total de 50 persones de tot el món. A l'assumpte hi posen "Felicitats", segons mostra el cos policial en una captura de pantalla.Els "afortunats" han d'enviar un correu a unitednationdonation@inbox.lv per rebre el premi. A canvi, demanen el nom, el país, el telèfon, la professió i els ingressos mensuals de la víctima. L'estafa culmina amb els impostors demanant diners abans d'enviar el suposat premi, que finalment mai arriba.

