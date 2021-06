Aragonès i Sánchez inauguren la legislatura del diàleg

Coordinació amb el discurs de Sánchez a Foment

Encaixada de mans entre Sánchez i Junqueras aquest dimarts al Congrés Foto: ACN

Estocada a la foto de Colón



"Espanya està en una situació difícil i Catalunya no acaba de trobar el seu encaix en la realitat complexa de l'Estat". No ha estat un dirigent polític qui ha pronunciat aquestes paraules. Ha estat, editor de La Vanguardia, qui les ha dit a la seu de, que avui l'ha homenatjat. A pocs metres, a primera fila, l'escoltaven, que han mantingut. Les elits catalanes estan disposades a jugar un paper en favor de la resolució del conflicte. I, aquest dilluns, els discursos del president català i de l'espanyol han encaixat potser més del que s'havia previst.La salutació entre els dos dirigents ha estat cordial i breu, almenys públicament. Hi ha anunciada unaperò falta concretar-ne la data. El president de la Generalitat ha reclamat l'i l', mentre que el president espanyol ha demanat defugir "maximalismes" i apostar per la "concòrdia" i la "valentia". Aragonès ha arribat a descriure com a "extraordinàriament difícil" el procés de negociació amb l'Estat, una manera de dir que no cal fer-se il·lusions. Però si en algun moment Aragonès i Sánchez han aparegut contraposats, el to general sí que ha estat de qui vol, si més no, inaugurar una legislatura de diàleg.Els "" als quals feia referència Sánchez podien ser els que ell considera propis de l'independentisme, però també era una clara referència al bloc de la dreta espanyola, rotundament hostil a tota. En aquest sentit, al líder del PSOE se l'ha vist aquest dilluns còmode en l'aposta per una via política. D'aquí l'apel·lació a la "valentia". Aragonès, per la seva banda, també ha invocat "donar pas a la resolució d'aquest conflicte polític" i ha reclamat "superar el bloqueig". No era una simfonia, peròAquest mateix dilluns, i coincidint amb l'acte a Foment, s'ha publicat un article del president d'ERC,, Mirant al futur, aparegut a l'Ara i -important- a La Sexta. "perquè obre un espai per a la potencial resolució del conflicte", defensava Junqueras en l'article. Han estat encara més rellevants, però, les referències implícites als indults i la via unilateral. El de Junqueras no ha estat un gest poc mesurat. De fet, ha definit les coordenades de la trobada que, poc després de la publicació, s'ha fet a Foment. Res s'intuïa improvisat.El president d'ERC ha oficialitzat el seu aval als indults -"poden alleugerir el conflicte", ha dit, malgrat el que afirmava fa uns mesos en una entrevista amb NacióDigital - i, més important, ha posat en dubte la via unilateral, tot admetent que la resposta de l'independentisme la tardor de 2017 "no va ser entesa com a plenament legítima per una part de la societat catalana".. La Moncloa té el terreny més aplanat per a la concessió dels indults, perquè li treu pressió en clau espanyola, quan falten pocs dies per a la manifestació de Colón de la dreta i l'extrema dreta contra la mesura de gràcia als independentistes.Les reaccions no s'han fet esperar. Malgrat les paraules del seu president,ha mantingut l'aposta per no renunciar a "cap via democràtica" no s'ha esplaiat en la crítica als socis de. Elsa Artadi, vicepresidenta de la formació, ha remarcat que l'independentisme "té l'obligació de no descartar a cap via" . Aquest cap de setmana, el vicepresident del Govern i home proper a Puigdemont,, explicava que la via unilateral "no es descarta" però "no és la primera opció" ara mateix.també ha recollit el guant de Junqueras: ha qualificat el missatge de "molt important" i l'ha interpretat com una "autocrítica" per part de qui era vicepresident del Govern l'any 2017. En les paraules del dirigent republicà,, que podria arribar abans de l'estiu.No ha estat un bon dia per al bloc de la dreta espanyola. Eltemps navegant entre una línia dura i intransigent per mirar d'atreure vots procedents de Vox o assajar un discurs moderat i centrista.va i ve en funció dels esdeveniments. Ara mateix, el PP vol reeditar, aquest cop amb la recollida de firmes contra l'indult. Els populars van de la mà de l'informe del Tribunal Suprem, que s'oposa frontalment a qualsevol mesura de gràcia als líders de l'1-O L'oposició al perdó es veurà reflectida aquest diumenge a. El moviment de Junqueras, però, que passar de menystenir a atorgar valor els indults i reflexiona sobre els danys de la unilateralitat, dona oxigen a Sánchez, i és també una estocada a la foto que busquen. De fet, el màxim dirigent dels populars, Pablo Casado, que fins fa poc tenia clar que assistiria a l'acció contra el perdó, ja dubta que li convingui una altra foto al costat de l'extrema dreta.En el si de la cúpula del PP hi ha inquietud. Molts no veuen clarai temen que suposi esgarrapar uns vots avui per acabar regalant-li demà el centre polític a un Sánchez, a qui s'ha vist molt còmode amb el discurs contra la intransigència, segur que. Si es produeixen més moviments de peces a l'escenari, la intransigència pot ser una trampa per a ratolins.

