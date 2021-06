El PSC activa el «govern a l'ombra» a mig camí del diàleg i l'alternativa política

"Amb voluntat constructiva i vocació de servei, hem elaborat quatre grans propostes de pacte, que marquen el que, al nostre entendre, hauria de ser el centre de l’agenda política catalana".



Buscant l'equilibri entre l'acord i la discrepància amb ERC

Una escenificació qüestionable

Elha posat en marxa aquest dilluns el seuamb un gest molt clar.ha demanat auna reunió per afrontar els "reptes" de país. I no ho ha fet de qualsevol manera. En una carta que els socialistes han fet pública a través de Twitter, Illa signa com a president del grup parlamentari i cap de l'oposició, però en el mateix document hi apareix el logo del, amb quatre franges vermelles que recorden al de l'executiu català.Es tracta de la primera mesura amb la qual els socialistes, probablement amb la mirada posada en unes futures eleccions, volen fer de contrapès del Govern. En la missiva enviada a Aragonès, el cap de l'oposició explica que ha constituït el "govern alternatiu" amb la voluntat deamb "lleialtat institucional i responsabilitat política".Illa també trasllada a Aragonès la seva proposta de: per superar la pandèmia, sobre els fons europeus, en favor del pluralisme i per a la renovació dels alts càrrecs designats pel Parlament. "Crec honestament que és de vital importància obrir el diàleg a Catalunya", explica. Illa fixa les dues iniciatives que "cal abordar amb la màxima celeritat": l'i la convocatòria d'unaentre les forces catalanes amb l'objectiu de "reprendre el camí del retrobament i l'acord".Amb això, el PSC planteja una arma de doble fil. Per una banda, es mostren predisposats a adoptar un, però per l'altra, busquen guanyar la Generalitat en un futur no massa llunyà. De fet, la del gabinet alternatiu no és una idea nova pels socialistes. I si Illa ha optat per rescatar-la, és perquè ja els va donarfa prop més de dues dècades.En un escenari diferent de l'actual, però amb algunes correlacions de forces semblants, llavors l'expresidentva guanyar les eleccions a l'expresidentper poc més de 200.000 vots. El líder de la desaparegudava ser investit president -amb els vots del PP- i el cap de l'oposició socialista va crear un executiu que, com ha fet Illa -amb algunes diferències, ja que no ha comptat amb-, emulés les conselleries de l'executiu català. Quatre anys després, el 2003, Maragall va guanyar les eleccions i va aconseguir ser president amb el suport d'Llavors Maragall ho tenia molt més senzill. Amb Pujol els separava gairebé tot i els unien molt poques coses. Ara, lesseran molt diferents. Els socialistes hauran de combinar la capacitat d'arribar a acords i de mantenir el diàleg amb l'executiu català amb presentar les contrapropostes que els permetin desmarcar-se de l'acció del Govern d'Aragonès i poder plantejar-se com unaTot això en un escenari nou en el qual sembla que s'ha entrat aquest dilluns, i del qual es desprèn que el diàleg entre l'independentisme i el govern espanyol -assumit pel PSOE i amb Podem com a principal valedor- serà el protagonista de la legislatura. Una reflexió compartida per diversos actors polítics arran de l'article d' en el qual avala la concessió delsi qüestiona laper arribar a la independència.Més enllà que la proposta dels socialistes doni millors o pitjors resultats, el que més ha sorprès ha estat la forma d'oficialitzar aquest executiu alternatiu. Una imitació constant dels protocols del Govern, amb una foto oficial del president i els consellers "alternatius" i un logo acompanyat de "Govern Alternatiu de Catalunya". Com si es tractés d'unaEls socialistes fins i tot van presentar un-en el qual Illa tenia el càrrec de president- explicant qui liderava cadascuna de les quinze conselleries, mentre que els diputats elegits per conformar l'executiu a l'ombra van agrair a Illa l'encàrrec, com si haguessin estatde forma oficial.

