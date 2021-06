Jordi Cruz explica per què va donar suport a Ayuso

❌ Els xefs mostren el seu malestar amb el Govern:



El xef català i presentador deha donat explicacions després de pronunciar-se sobre la gestió d'i el fet que "ell l'hauria votat" encara que mai hagi donat cap vot al Partit Popular. En una entrevista a La Vanguardia, el cuiner estrella del restaurant barceloní- ha volgut aclarir les seves paraules."Soc cuiner, mai he parlat de política perquè no m'interessa. Soc uni m'agrada la gent que sap gestionar, perquè jo". Tot i això, Cruz ha tornat a aplaudir Ayuso per haver prioritzat la gastronomia i tenir una manera de pensar similar a la que explica ell mateix. Cruz es va mostrar molt contundent el passat 20 d'abril al programa Aquí Cuni de la Cadena Ser , en criticar la situació que viuen els restaurants, l'hostaleria i l'alta cuina per la pandèmia., hagués votat a l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per a poder reactivar el sector culinari.Jordi Cruz va compartir taula amb els xèfs, que van voler relatar les dificultats que hauran d'afrontar aquest estiu, que ja ha començat i com el Govern de la Generalitat "no ha tingut cap sensibilitat" cap a ells."Nosaltres no demanem ajudes, però les demanem pel sector. El sector en general sí que s'ha sentit menystingut per les autoritats", ha dit Roca, que també ha explicat la situació que ha viscuten els últims mesos i com ho han gestionat per no haver d'acomiadar a ningú. "Tenim tots els restaurants tancats", ha dit Cruz.

