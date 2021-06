La selecció espanyola es vacunarà contra la Covid abans de l'Eurocopa

Altres notícies que et poden interessar

Els membres de larebran la vacuna contra el coronavirus de forma imminent per competir sense problemes a l'que arrenca aquest divendres. Segons la cadena Cope, Sanitat autoritzarà la immunització aquest dimarts.El ministeri s'oposava a vacunar els futbolistes tot i la pressió de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), peròha provocat un canvi d'opinió. El jugador del Barça va donar positiu una setmana abans de l'estrena del conjunt entrenat per Luis Enrique i ara la resta de l'expedició s'ha d'entrenar en solitari.Els jugadors rebranperquè immunitza amb una sola dosi. Aquesta no és la primera vegada que una selecció espanyola es vacuna. La selecció femenina de bàsquet ja ha rebut la primera dosi de Pfizer per afrontar l'Eurobasket i els Jocs Olímpics.

