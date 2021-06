El PSC veu diferències entre Junqueras i Aragonès sobre el procés

El "govern alternatiu", en marxa

La portaveu del PSC, Eva Granados, ha assenyalat les diferències que al seu parer hi ha entre Oriol Junqueras i Pere Aragonès després de l'article del president d'ERC en què avala els indults i qüestiona la via unilateral. "Junqueras ha esmenat de manera clara el programa electoral d'ERC el 14-F i les paraules d'Aragonès quan deia que aquesta legislatura seria la culminació del procés independentista", ha dit Granados en roda de premsa aquest dilluns.També ha constatat el "canvi d'opinió" de Junqueras respecte als indults. Fa uns mesos, s'hi oposava. "L'indult se'l poden fotre on els càpiga", deia el 2019 en una entrevista a. Ara, el president d'ERC sosté que pot ajudar a "alleugerir el conflicte". Sobre el perdó, Granados ha assegurat que "qualsevol exercici que contribueixi a normalitzar la situació al país és positiu" i caldrà fer "pedagogia" si s'acaba concedint el perdó. "Estem aplicant la llei en aquella gent que no la va aplicar. Està justificat si volem normalitzar la situació", ha dit.La portaveu socialista ha reclamat aprofundir en el diàleg "Catalunya endins". "Aragonès ha de cridar a tots els presidents de grups parlamentaris per veure quins són els punts que uneixen el conjunt de la ciutadania perquè la manera de superar els fets de la tardor de 2017 passa pel retrobament entre catalans", ha dit. Granados ha assegurat que "no és cert que els catalans vulguin la independència, l'autodeterminació o l'amnistia" i ha reclamat que l'obligació d'Aragonès és asseure en una mateixa taula totes les "sensibilitats" que hi ha al país. "Estic convençuda que ens podrem posar d'acord en moltes coses", ha afirmat, i ha receptat "calma i tranquil·litat" al país per mirar cap al futur.Granados ha dit que el "govern alternatiu de Catalunya" està "en marxa". La portaveu ha explicat que Illa ha escollit els seus "consellers" que hauran de "fiscalitzar" la feina del Govern i fer propostes "alternatives". "El Govern que té Catalunya és un Govern fracassat i té una proposta que no arriba al conjunt de la ciutadania", ha dit Granados. El PSC defensa que un "bon govern" ha de tenir una "bona oposició". "Fiscalitzarem el Govern que té les prioritats equivocades", ha afegit. Els socialistes estructuraran l'oposició amb aquest "govern alternatiu", on l'acció exterior no és prioritària. També ha lamentat que el Govern no tingui una conselleria d'acció climàtica -sí que n'hi ha: inclou Agricultura i Acció Climàtica i la lidera Teresa Jordà.Avui mateix Illa ha adreçat una carta per demanar a Aragonès una reunió de treball. Els socialistes proposen quatre pactes que han de ser "les prioritats". Són superar la pandèmia i posar esforços en el sistema sanitari i l'estratègia de vacunació; la bona gestió dels fons europeus i la reactivació econòmica; l'actualització d'organismes com el Síndic de Greuges o la CCMA; i un pacte en favor del pluralisme per aconseguir una llei electoral pròpia. El PSC vol que el Govern es posicioni a favor de l'aeroport del Prat per "fer de Catalunya un hub internacional".

