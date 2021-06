No saber què triar a les plataformes i deixar-ho estar té un nom… i també té solució

Lessón, en molts casos, el mètode dequan s'està esgotat físicament i mental. Però lai acaba. Necessites relaxar-te, entres ao qualsevol de les plataformes, però haver d'escollir què mirar acaba esgotant-te encara més, fet que comporta que potser acabes tancant el dispositiu.Aquest cansament provocat per no saber què triar a les plataformes digitals té nom: "". La professora de la UOC Elena Neira confirma que trobar alguna cosa per a mirar ja no és una experiència relaxant, sinó que "és un repte". "Ens enfrontem amb una infinitat de decisions en la nostra rutina diària i, al cap i a la fi, l'ecosistema a demanda exerceix una pressió addicional", explica Neira.quinacompanyarà el temps de desconnexió és unamés que se suma a les 35.000 que pren una persona diàriament. La tasca del cervell és la d'avaluar les diferents opcions per ajudar-nos a decantar-nos cap a una opció concreta, però quan hi ha moltes alternatives "la tasca d'anàlisi és més completa i és llavors quan apareix la fatiga de la decisió", explica el neurocientífic Diego Redolar.Laestà molt de moda, però que les plataformes ens creïn aquesta "fatiga" no és bo per a elles. "El bloqueix d'elecció no impulsa a consumir, el contrari: si estàs indecís, la frustració et pot portar a una altra plataforma", adverteix Neira.Els espectadors intentem buscarper fer-ne front. Algunes poden ser fer unaper reduir opcions, guiar-se per, optar peri fer una altra activitat. Sónper combatre l'ansietat davant les plataformes que Neira cataloga com ""."No busquis la teva pròxima història: deixa que ella et trobi a tu". Així és comanuncia, la seva nova. "Aquesta iniciativa il·lustra l'obsessió de la companyia per reduir al màxim el temps que dediquem a buscar sense rumb a la plataforma", explica Neira.

