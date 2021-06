Detingut un home per mostrar les seves parts íntimes a nenes en ple carrer

Els Mossos d’Esquadra han arrestat un veí de Sort de 55 anys per exhibicionisme davant de menors d’edat. Segons ha avançat el Diari Segre i ha confirmatde fonts policials, els fets van tenir lloc el passat divendres, al voltant de les 18:30h, en una zona propera al parc del Riuet de la capital del Pallars Sobirà. Segons la versió policial, els Mossos van ser alertats que l’home havia ensenyat les seves parts més íntimes a un grup de menors d’edat. Ja al lloc dels fets van recollir el testimoni de veïns que havien presenciat l’escena.L’home és conegut al municipi i tal com ha pogut confirmar aquest diari de fonts coneixedores del cas, és reincident en exhibicionisme i tenia ordre d'allunyament de diverses menors fruit de denúncies interposades anteriorment.Pocs minuts després la patrulla va rebre l’avís que l’home es trobava al carrer Doctor Agustí Muxí i Monroset, on un grup de veïns l’havia localitzat. Els Mossos s’hi van traslladar per identificar-lo i arrestar-lo per un delicte d’exhibicionisme.

