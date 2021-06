Ja es poden denunciar les agressions a l'escola amb una aplicació

a partir d'aquest dilluns. Es tracta d', una iniciativa del departament d'Educació per lluitar contra l'assetjament escolar. Així ho va explicar aquest diumenge elen una entrevista al Via Lliure de RAC1.El conseller va remarcar que. Qualsevol persona pot presentar una denúncia a l'aplicació amb un qüestionari que recull dades sobre els fets, i després se'n farà seguiment per recollir informació "el més aviat possible".González-Cambray va explicar que en els últims dos mesos s'han presentant 183 denúncies per violències en l'entorn escolar, la majoria de casos d'assetjament entre companys. Així, l'UsApps vol facilitar que es, perquè els especialistes de la Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència (USAV) es puguin activar i fer-ne el seguiment, per actuar amb la "màxima fermesa i contundència".Cambray va destacar que, més enllà d'educar amb el currículum competencial, als centres educatius s'ha de prestar un "" i ensenyar a "ser persones i conviure". És per aquest motiu que la seva prioritat és que lesL'anunci va arribar el mateix dia en què Cambray va anunciar que és "probable" que el proper curs no calguin les mascaretes . El conseller va dir que es, i que sobre les mascaretes es prendrà una decisió general. Ara no cal que els centres sàpiguen si el primer dia caldrà mascareta o no, va apuntar el conseller, que va remarcar que quan Salut prengui una decisió, es comunicarà.Pel que fa a les vacunes en adolescents , González-Cambray no va voler precisar si són necessàries o no, i va dir que la decisió és de les autoritats sanitàries. "Estarem amatents", va apuntar, remarcant que si s'han pogut fer PCR a les escoles, també s'hi podria vacunar, si és necessari.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor