ERC nega que renunciï a «cap via democràtica» per resoldre el conflicte

no renuncia a "cap via" per resoldre elde Catalunya i l'Estat. Així ho ha explicat la secretària general adjunta i portaveu dels republicans,, en una roda de premsa aquest dilluns. El president de la formació,, ha publicat aquest dimarts un article al Diari Ara on defensa la taula de diàleg i admet que lautilitzada l'any 2017 "no va ser entesa com a plenament legítima per una part important de la societat, també de la catalana".Sobre l'article del president d'ERC, Vilalta creu que "queda molt clar" el que s'hi explica, més enllà de les "interpretacions" que se'n puguin fer: "Només es reitera que és el moment de poder parlar per resoldre el conflicte polític". La portaveu d'ERC reivindica laper fer possible el referèndum i aconseguir l'amnistia dels presos i exiliats polítics per poder posar el punt final a la repressió.En l'article, Junqueras també explica que elspoden "ajudar a alleugerir el conflicte i a pal·liar el dolor de la repressió i el patiment de la societat catalana". "Qualsevol gest en la línia de ladel conflicte ajuda a poder recórrer aquest camí", ha dit el president d'ERC. Vilalta també ha defensat aquesta via, donant la "benvinguda" a qualsevol mesura que pugui "alleugerir" la situació personal dels presos polítics, però recorda que no és la "solució definitiva" al conflicte, la qual passa per. En una entrevista amb NacióDigital l'any 2019, Junqueras s'oposava al perdó: "Se'l poden ficar on els càpiga".Els republicans es mostren "satisfets" sobreque "urgeix" a alliberar els presos polítics, als quals "reconeix" en aquesta condició. A més, explica Vilalta, l'informe convida a Espanya a reformar el codi penal pel que fa a la rebel·lió i la sedició, reconeix que l'1-O no hi va haver violència per part de la ciutadania i demana la "via del diàleg" per trobar la solució al conflicte.Vilalta també s'ha posicionat sobre elde Salvador Illa: "Catalunya no necessita un govern alternatiu perquè ja en té un de legítim i democràtic". La portaveu republicana creu que el país necessita una oposició "responsable" que permeti superar els "reptes de país". Tot i això, creu que una cosa és la "fiscalització necessària" de l'acció del Govern i l'altra és una "sobreactuació estèril", en referència a la presentació del govern a l'ombra que van fer els socialistes diumenge.

