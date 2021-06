Els comuns, sobre el diàleg Aragonès-Sánchez: «És normalitat democràtica»

Contra l'ampliació del Prat

El portaveu de Catalunya en Comú,, situat el diàleg entre Pere Aragonès ien la "normalitat democràtica" i ha reclamat que aquest "nou temps" culmini en acords i consensos" entre lai lai deixi enrere l'etapa de topades dels últims anys.Mena ha demanat que a la"es pugui parlar de tot" i ha vist bé que la part independentista hi porti la proposta d', igual que els altres actors hi portaran altres plantejaments. Sobre els, ha instat el govern espanyol a anar ràpid. "Si poden ser aquesta setmana millor que la vinent", ha dit en roda de premsa aquest dilluns.Pel que fa al "" que ha plantejat aquest cap de setmana el, Mena ho ha relativitzat. "El PSC ha presentat el seu grup parlamentari amb un embolcall diferent", ha dit, i ha recordat aque ser una "alternativa" es demostra treballant, no pas anunciant-ho. "Demanem a Illa que posi els seus vots a treballar", ha dit el portaveu.Mena ha explicat que aquesta setmana començarà la feina sobre la proposta alternativa d'plantejada pels comuns. "És incomprensible que la prioritat d'Aena sigui gastar 1.700 milions d'euros en ampliar l'aeroport", ha dit, i ha qualificat la proposta d'"incomprensible". Mena ha criticat la proposta d'Aena, que suposaria una Barcelona, una ciutat ja "massificada". "Barcelona i Catalunya és molt més que el xiringuito del sud d'Europa, cal apostar per un canvi de model productiu i l'aeroport ha de col·laborar en aquest canvi", ha dit.L'ampliació també pot suposar uni suposaria un incompliment de la llei del. "Ens sorprèn que el PSC aposti per l'ampliació d'una infraestructura que vulneraria aquesta llei", ha lamentat Mena. La proposta d'ampliació, ha dit, faria "inservibles" els aeroports de Reus i Girona. "Hem d'acabar amb un model centralista", ha afegit. "Volem menys avions i volem més trens", ha reblat el portaveu dels comuns, que ha demanat incrementar el pressupost en la xarxa ferroviària, connectari acabar les obres del corredor mediterrani.Sobre l'aeroport, els comuns volen que s'acabin les obres del Prat però no que s'ampliï la infraestructura. "Celebrem que la Generalitat hagi decidit convocar una mesa entre Govern, ajuntament del Prat i de Barcelona, i govern central, però demanem que Aragonès vingui a la mesa amb una proposta sota el braç", ha reclamat.

