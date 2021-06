Sánchez fa una crida a la «concòrdia» i la «valentia» en la primera trobada amb Aragonès

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dilluns davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que cal deixar enrere la dialèctica "dels uns i els altres en favor d'un nou nosaltres". "Canviem les amenaces per les propostes", ha destacat el president espanyol, que ha convidat a superar "la petita batalla política". "Catalunya és imprescindible i necessitem la millor Catalunya perquè es posi en marxa". "Us necessitem", ha afirmat Sánchez adreçant-se a l'auditori i després d'al·ludir a tots els agents socials.Sánchez ha fet una crida a tots els responsables polítics i socials per culminar "un nou contracte social". "Que les diferències no es transformin en paràlisi -ha afirmat-, que s'acabin els carrerons sense sortida amb un enorme sentit de justícia, buscant la pau i la convivència". "No hi haurà millor benefici que deixar enrere un escenari de conflicte i enfrontament", segons Sánchez. Ha demanat a "tots" que es tingui "valentia i exemplaritat". No seran les posicions maximalistes les que garanteixin la convivència, ha dit. "El futur vindrà de la mà de la concòrdia i el reencontre, que només s'assolirà amb arguments".El president espanyol ha destacat la millora que s'està produint en el combat contra la pandèmia i per aplanar el camí a la recuperació econòmica. Ha reblat el "gran Pla Marshall" que suposaran els fons de la UE i s'ha referit als valors de la sostenibilitat i la digitalització com elements essencials d'un nou full d eruta per a la recuperació.Amb anterioritat, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que els dirigents polítics tenen "l'obligació i la responsabilitat de sacsejar Catalunya" i dur a terme les "transformacions inajornables" que necessita el país en els àmbits econòmic, ecològic, feminista i democràtic. Aragonès s'ha adreçat directament a Sánchez per dir que "no venim d'una situació normal. No és normal que hi hagi presos i exiliats", ha dit. Ha refermat la posició de Govern català, que és la de l'"amnistia i autodeterminació", tot i admetent que la posició del govern espanyol tindrà una altra visió."Cal donar pas a la resolució d'aquest conflicte polític", ha proclamat Aragonès i ha asseverat que la Generalitat "defensarà les nostres propostes". S'ha mostrat convençut que s'entrarà en un context nou, de futur, llibertat i estabilitat per a tothom". Ha exigit "superar el bloqueig" i s'ha mostrat confiat en el futur, tot i reconèixer que el diàleg amb l'Estat serà "extraordinàriament difícil".Ha defensat un canvi en el model econòmic, que ha de ser sostenible. "La recuperació econòmica i social no es pot sostenir en una reducció dels salaris reals, sinó tot el contrari" -ha afirmat, referint-se a l'oportunitat que suposaran els fons de Next Generation. S'ha referit també al repte climàtic en termes de la "revolució verda" que s'imposa. El president català també ha vindicat el "compromís feminista", que s'ha de reflectir en tots els àmbits.Ho ha dit el dirigent espanyol a la seu de la patronal Foment del Treball, davant d'un auditori empresarial, en el transcurs de l'acte de lliurament d'una medalla commemorativa a Javier Godó, editor del Grup Godó, que fa 140 anys. L'acte s'inscriu en la celebració dels 250 anys d'història de Foment del Treball. L'acte de Foment ha estat la primera trobada entre els presidents Aragonès i Sánchez des que el dirigent republicà va ser elegit president de la Generalitat.Divendres passat, tots dos dirigents van mantenir una llarga conversa telefònica en la qual van acordar de reunir-se al Palau de la Moncloa al llarg d'aquest juny. Va ser la seva primera conversa des que Aragonès va assumir el càrrec, i va transcórrer en un mabient "fluid i constructiu" segons totes dues fonts.La trobada imminent entre tots dos presidents serà el pas previ a la propera reunió de la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat. De fet, en un comunicat conjunt, Moncloa i Palau de la Generalitat van emetre un comunicat en què van explicitar la voluntat d'"avançar cap a la superació dels reptes comuns a través del diàleg".

