Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns poc després de les 8 del matíque està acusat de participar en el tall de l'AP-7 a Salt per la sentència del procés el mes d'octubre de 2019, i que havia fet cas omís a dues citacions judicials per anar a declarar als jutjats de Girona.El detingut, que coneixia l'ordre de detenció que havia dictat el jutjat la setmana passada, ha estataquest dilluns al matí a casa seva, quan es preparava per anar a treballar.Els Mossos d'Esquadra posaran Eudald C a disposició dels jutjats de Manresa per a que declari sobre la seva presumpta participació enque va tenir lloc a salt després de conèixer-se la condemna als presos polítics. El jutjat de Manresa traslladarà a Girona la seva declaració.La identificació del manresà en els aldarulls es va fer a partir den què ell no s'hi reconeix ja que nega que el dia en qüestió fos a Salt o a prop, i conseqüentment, nega la seva participació en aquells fets.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor