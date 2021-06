300 (tres cents) manifestants contra l'apujada vrrgonyosa de les tarifes, quan hauria de ser 3 milions. Ens hauria de caure la cara de vergonya... o q ens apugin la factura de la llum, per RUCS. I "ni llum a la foscor, ni hòsties", és una vergonya sideral!! Ens ho mengem tot. https://t.co/68D6SIzo04 — Carles Porta (@Carles_Porta) June 5, 2021

Aquest dissabte, unes 300 persones es van concentrar a Barcelona per protestar contra l'augment del preu de la llum. La nova factura elèctrica ha generat una allau de crítiques al govern espanyol, però no va ser suficient com per reunir un grup nombrós de manifestants. La xifra de concentrats va encendre Carles Porta, presentador del programa Crims de TV3, a qui li va semblar "una vergonya sideral".Segons Porta, la concentració hauria d'haver estat formada per "3 milions" i no 300 persones. El periodista afirma que "ens hauria de caure la cara de vergonya... o que ens apugin la factura de la llum, per rucs". En aquest sentit, exclama que "ni llum a la foscor, ni hòsties", i lamenta que "ens ho mengem tot".

