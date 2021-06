un local del districte de l'Eixample que triplicava l'aforament permès i no tenia llicència per actuar com aSegons han informat fonts municipals a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), l'establiment tenia llicència de bar restaurant amb cuina però no oferia menjar, sinó que l'encarregava a un altre local si algú en demanava.A més, esQuan van arribar els agents hi havia 185 a l'interior quan l'aforament permès és de 69 i, per les restriccions derivades de la pandèmia de la Covid-19, estava limitat a 49. Els agents s'hi van personar la matinada de dissabte a diumenge arran d'una denúncia veïnal i van constatar que, a més, els quatre

