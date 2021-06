Protesta contra l'estat francès a coll de Banyuls pel bloqueig «ridícul» de la frontera

La reivindicació ha tingut un to festiu. Foto: ACN

Un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge al pas fronterer del, que torna a estar tallat, després que laes fes enrere de la seva decisió inicial de reobrir-lo a principis de setmana. Els manifestants consideren que es tracta d'una mesura "ridícula" i més després que aquesta setmana s'avisés a, que es podia obrir.Una decisió que amb prou feines va durar 24 hores, ja que la Prefectura va rectificar i va explicar que es tractava "d'un error administratiu", segons ha confirmat el mateix Soler. A la protesta també hi han assistit elsaixí com diversos membres dels partits independentistes.El Coll de Banyuls és un coll de la Serra de l'Albera situat a 357 metres, entre els termes municipals de Rabós, a l'Alt Empordà i Banyuls de la Marenda, al Rosselló. És un dels tres únics passos de carretera, juntament amb el, que tenen els Pirineus en el seu extrem oriental.La d'avui ha estat una nova protesta dels pobles transfronterers que estan connectats per carreteres secundàries. Si fa unes setmanes va ser a, aquesta vegada la queixa s'ha traslladat al coll de Banyuls, just al pas entre Espanya i França on, des de fa pocs dies, hi ha quatre pedres de grans dimensions impedint el pas. Una barrera que entre dilluns i dimarts no va existir després quedonés permís per reobrir la frontera.De seguida, l'alcalde de Banyuls, Jean Michel Soler, va ordenar retirarque hi havia anteriorment i la via va quedar totalment transitable entre els dos estats. Una decisió que van celebrar els membres del col·lectiu Esborrem la Frontera que van decidir anul·lar la manifestació prevista per aquest diumenge.Però 24 hores més tard, els veïns dels pobles afectats van rebre un gerro d'aigua freda, amb la decisió de la Prefectura de fer-se enrere i tornar a bloquejar de nou el pas. "Ens van dir que havia estat un error administratiu", explica Soler. Això va fer que, de nou, es reactivés–darrer poble abans del coll- es mostra decebut i diu que no entenen per què es manté tancat aquest pas. Formalment, França argumenta la lluita contra, però Lagresa assegura que estava "més vigilat" quan no hi havia la frontera bloquejada."Abans, cada cert temps hi passava la policia d'un i altre costat. Ara per aquí es pot creuar amb moto o bicicleta i no hi ha vigilància", explica. Per això, l'alcalde demana que es reobri i recorda que es tracta d'un perjudici per a tota la comarca. "Per aquí passa molta gent que va ao a d'altres localitats. És un perjudici important", explica.Des dedenuncien que hi ha una "falta de transparència" per part de la Prefectura de Perpinyà en relació als terminis per tornar a obrir el coll de Banyuls. Un dels seus membres, en, lamenta que no hi ha accés a parlar-hi i no hi ha cap data concreta per saber quan es retiraran les pedres que bloquegen el pas."Si fos per nosaltres ja faria temps que ho tindríem solucionat, però no depèn de nosaltres. No tenim informació de les raons i quan semblava que s'obria per la iniciativa de l'alcalde de Banyuls, la mesura ha durat tot just 24 hores", ha reblat.A la protesta hi han assistitque donen suport a la reobertura.

