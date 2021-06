Insòlita història la que ha protagonitzat la tenista russa,, aquesta setmana quan després de jugar un partit al torneig de, la policia francesa se la va endur detinguda per presumpte. Segons ha informat el diari francès Le Parisien, la jove hauria estat posada en llibertat sense càrrecs.Les acusacions estarien vinculades al torneig de terra batuda més important del món de la temporada passada. Sizikova jugava un partit de dobles juntament amb la nord-americanacontra les romanesesAquestes últimes van guanyar el partit per 7-6 i 6-4, un resultat que no va cridar l'atenció, però sí que ho van fer lesque es van fer durant el cinquè joc del segon set on la tenista russa va ferque decidirien el partit.Actualment, la tenista de 26 anys ocupa elSegons lala investigació, oberta el mes d'octubre passat, segueix en marxa.

