Enquesta | Cal ser «plenament espanyol» per jugar a la selecció espanyola?

Per jugar a la Roja

Per 11S14 el 6 de juny de 2021 a les 18:50 0 0

S'ha de tenir el certificat de consanguinitat que demostri parentiu amb Curro Giménez ó el Algarrobo, s'ha de tenir en compte que la vestimenta de la "Selección" ha d'haber estat veneïda per Rouco Varela i/ó homoleg, está clar que devant la supremacia de L'imperi s'ha de poseir unes condicions per jugar amb la Coja. Per ejemple Oleguer (ex del Barça) no podia accediri perque era un pel sospitos de separatisme, es clar pero, que espanya te clarissim que no es pot mesclar Pólitica i Deport, sino que ho preguntin al Don Emilio Guruceta. Adeu