Mor l'actor Óscar Sánchez Zafra als 52 anys

Lamentamos enormemente la terrible pérdida del actor Óscar Sánchez Zafra, durante varios años muy vinculado a la CNTC en montajes como "La vida es sueño", "La verdad sospechosa" o "El perro del hortelano" (en la foto). Nunca te olvidaremos Óscar. DEP pic.twitter.com/ith907FV5E — TEATRO CLASICO -CNTC (@TEATROCLASICO) June 5, 2021

ha mort aquest dissabte als, segons ha informat la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) a través de les xarxes socials. Conegut per la seva participació en obres teatrals com "" o "El perro del hortelano" i pel·lícules com "", el món artístic lamenta el seu traspàs.Amb unamb el món teatral espanyol, la CNTC i la Unió d'Actors i Actrius han lamentat la defunció de l'estimat intèrpret.El seu últim treball ha estat en la pel·lícula "" del director John Madden que s'estrenarà al 2022 i on Sánchez donarà vida al Coronel Cerruti. Un film que tracta sobre l'de la Segona Guerra Mundial que tenia l'objectiu de convèncer als nazis que els Aliats desembarcarien a Grècia en lloc de Sicília.

