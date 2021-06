Vídeo | Un infermer del Wanda enamora les xarxes pel seu enginyós monòleg provacuna

El mensaje de un enfermero del #SUMMA112 a las personas que van a recibir la vacuna en el Wanda Metropolitano.



Jorge, que también es voluntario de Protección Civil, lleva vacunando desde diciembre. pic.twitter.com/ASwXcQpip6 — Héroes sin capa (@heroes_sin_capa) June 3, 2021

s'ha convertit els darrers dies en un dels primersarreu de l'estat espanyol. Així doncs, milers de persones estan entrant pels passadissos delper rebre les seves dosis pertinents de la vacuna de la Covid-19.Allà hi treballa el, un sanitari del servei d'emergències Summa 112 que s'ha fet viral a les xarxes socials pel seua l'hora de donar explicacions i consells als recents "valents" vacunats. Amb, remarca laque la població es vacuni: "Gràcies a aquesta punxadeta que gairebé no es nota tota la societat ha fet un pas més per posar fi a la pandèmia".Un discurs replet de referències del món de futbol que neix després d'adonar-se que abans, mentre explicava les instruccions,i passaven l'estona mirant el mòbil. D'aquesta forma i d'un mode més distès, en Jorge aconsegueix que ara tothom pari l'orella. L'objectiu, diu, és que la genti que puguin marxar tranquils i amb les idees clares.

