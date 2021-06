Com és la feina de Magawa

Lessón un fet encara avui a, el segon país del món més afectat per aquests dispositius sense detonar. Es calcula que entre 1975 i 1998, en les guerres que van assolar el país, es van arribar a instal·lar més de sis milions de mines antipoersona i més de la meitat encara no s'han trobat.Més de, adults i nens, han resultat, han patito hanper l'efecte d'una d'aquestes bombes. El país compta amb una salvadora. És, una(Cricetomys gambianus) entrenada perensumant arreu.La tasca de Magawa ha salvat moltes vides: ha ajudat a detectar 71 mines terrestres a més d'uns altres 38 artefactes explosius. Ara, però, arriba el moment de la sevadesprés de cinc anys donant servei a la comunitat cambodjana.I és que Magawa ha estat, fins i tot,. Li van atorgar elen reconeixement "a la seva entrega per salvar vides, en la localització i retirada de mines". Es tracta d'un guardó que habitualment es concedeix a gossos especialitzats en rescats de persones o en la localització d'armes o drogues. En l'edició passada, el jurat va decidir premiar, per primer cop,de Magawa.Magawa tenia, fins ara, una feina. Anava amb equips especialitzats en detectar mines arreu del país i caminava per les zones on se sospitava que hi podia haver alguna mina soterrada. Gràcies a la seva, Magawa detectava ràpidament l'olor a explosiu iamb delicadesa la terra que cobreix les mines. Els equips especialitzats s'encarregaven de l'extracció.Darrerament, però, Magawa havia. I aquest ha estat el motiu pel qual el seu equip ha deciditi viure en bon estat de salut. Li espera una jubilació amable, amb cacauets, plàtans i síndries, i amb una zona de jocs amb una roda per poder exercitar-se sempre que vulgui.Nou mesos d'entrenament són els necessaris perquè una rata gegant de Gàmbia pugui detectar correctament mines antipersona. Però Cambodja té un petit exèrcit d'aquestes rates ensinistrades per poder continuar la feina que fins ara ha fet Magawa.

