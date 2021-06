Així pots ocultar la teva última connexió a WhatsApp

Molts usuaris defan servir una funció que incorpora la mateixa aplicació per tal que la resta de contactes no vegin a quina hora s'han connectat. Quan es fa servir aquesta funció, però, es perd el dret a veure la darrera connexió dels altres usuaris.Per qui encara no conegui aquesta possibilitat, és fàcil de fer: en obrir l'aplicació, cal obrir el menúi seleccionar l'apartat. A dins, a la secció, es poden seleccionar diverses funcions: la primera d'elles és la que permet seleccionar quins contactes poden veure la teva última connexió; només cal que seleccionisPel que fa a la privadesa,, o si vols que els contactes amb qui parles puguin veure que has llegit els seus missatges amb una confirmació de dos tics blaus o no.

