Presó per al conductor begut que va provocar la mort d'una agent dels Mossos

El jutjat d'instrucció número 3 de Martorell en funcions de guàrdia ha decretat aquest dissabtefora de servei. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), l'home està acusat d', omissió del deure de socors i de conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues i sense permís de conduir.El sinistre va passar a les onze de la nit a la BV-1201, a(Baix Llobregat). El conductor que va provocar l'accident. Hores després els Mossos van localitzar i detenir l'home, de 28 anys, nacionalitat espanyola i veí d'Abrera.de la Regió Metropolitana Sud i tornava a casa després de treballar en el seu vehicle, quan un altre va envair el sentit contrari i va xocar frontalment contra el de l'agent.El conductor que va provocar el xoc frontald'Esquadra de l'Àrea Regional Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud com a presumpte: conduir sota els efectes de substàncies estupefaents, amb el permís de conduir suspès judicialment, homicidi impudent, abandonament del lloc de l'accident i lesions. En aquest darrer cas, per lesions a l'acompanyant del seu vehicle, que a causa del xoc frontal també va patir greus ferides, amb diverses fractures òssies i va ser traslladat d'urgència a l'Hospital de Bellvitge.A més a més, es dóna la circumstància de la localització en el domicili del detingut d'una plantació indoor de marihuana, motiu pel qual també se l'ha denunciat per un. Arran de la incidència es van activar quatre patrulles dels Mossos, sis dotacions delsi vuit unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor