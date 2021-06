Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi forestal que ha cremat aquest dissabte a la tarda a Tivissa (Ribera d'Ebre). Segons han informat fonts del cos a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), el foc ha afectat 1,4 hectàrees de les muntanyes dels Burgans, al sud del terme municipal.L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 14.39 de la tarda i sobre les 17.45 els Bombers l'han considerat controlat. S'han activat fins a 16 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris en un incendi amb diversos focus secundaris i empès per la marinada que bufa a la zona.En paral·lel, aquest dissabte també s'han declarat dos focs més, ja estabilitzats, al Soleràs (Garrigues) i a Navàs (Bages). L'incendi del Soleràs ha afectat vegetació agrícola i l'avís s'ha rebut a les 11.45 hores. Ha cremat 1,93 hectàrees i els Bombers hi han treballat amb sis dotacions terrestres i tres mitjans aeris, que ja s'han retirat.I a Navàs, l'avís del foc s'ha rebut a les 13.28 hores a la zona el Mujal. Ha cremat vegetació forestal i 10 dotacions terrestres i un mitjà aeri s'han encarregat de la seva extinció. Ha afectat un perímetre d'aproximadament 1,5 hectàrees de terreny.

