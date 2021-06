Com detectar els sucres afegits als aliments que consumim

La indústria alimentària fa serviren molts aliments, més enllà dels dolços, com els salats processats i ultraprocessats. Com explica RAC1,: fuet, pernil dolç, quètxup, pizza...Per detectar aquests sucres afegits a les etiquetes, la dietista nutricionista i doctora en bioquímicadona unes pautes: ingredients que contenen una x (dextrines, dextrans, maltodextrines...), ingredients que acaben en -osa (trehalosa, dextrosa, maltosa, fructosa, sacarosa...), sucres "amb cognom" (morè, de canya, integrat, invertit...), cristalls (de canya, de fruita...) i xarops i sirops (de glucosa, daurat, d'agave, d'arç...).Una altra dietista nutricionista,, explica que cal fixar-se en elsde l'etiquetat, i mirar quina part són sucres, que normalment s'indiquen per cada 100 grams, i això ens donarà una idea del sucre que té l'aliment en total. El que no sabrem amb aquesta dada és si es tracta de sucres afegits o naturals.L'(OMS) recomana als adults amb un índex de massa corporal normal que, és a dir, uns 25 grams al dia.

