«Et sents plenament espanyol?»: esperpèntica pregunta a un futbolista de «La Roja»

💥 "Uf, vaya pregunta, ¿no? Voy a intentar contestarla de la mejor manera posible..."

🗣 Y así responde Laporte pic.twitter.com/PoBtlKvnrQ — MARCA (@marca) June 5, 2021

Polèmica a la sala de premsa de la selecció espanyola. Un periodista ha deixat descol·locat el futbolista Aymeric Laporte, del País Basc francès i nacionalitzat espanyol, quan li ha preguntat si se sentia "plenament espanyol" per defensar l'escut i la samarreta de la selecció d'Espanya. "Quina pregunta, no?", li ha etzibat el central del Manchester City.Laporte s'ha nacionalitzat espanyol als 27 anys i després de veure que no era cridat amb la selecció francesa. El tècnic Luis Enrique el va convocar i va disputar contra Portugal els primers minuts vestint la samarreta de La Roja. "És una pregunta bastant forta. Estic aquí per competir al màxim nivell i el meu objectiu és el mateix que el de la selecció espanyola: guanyar tot tipus de competició", ha dit el jugador.No és la primera vegada que es qüestiona el "sentiment espanyol" d'algun dels jugadors. Amb Gerard Piqué s'ha posat en dubte moltes vegades que senti els "colors" de la selecció espanyola. Ara li ha tocat a Laporte.El moment -amb l'esperpèntica pregunta inclosa- l'ha recollit el Marca en aquest vídeo:

