Com evitar que els cubells de la brossa no facin pudor?

Ara que ja fa calor,Però hi ha una manera d'evitar que s'instal·li a l'armari on tens els cubells, amb alguns, com explica RAC1.Primer, calperquè no hi quedin restes de menjar ni de brutícia. Un cop net, es pot aplicar el truc: empolsinar el fons del cubell amb, afegint-hi unes gotes d', i col·locar la bossa de la brossa al cubell. Aquesta barreja s'ha d'anar renovant cada setmana.i per neutralitzar les olors; per exemple, va molt bé per netejar la rentadora amb una mica de vinagre.Per combatre les pudors de la brossa, també es pot ruixar l'interior del cubell amb un esprai d'aigua barrejada amb, una mescla que a més, evita que surtin insectes.

