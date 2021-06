Presó per a l'home acusat d'assassinar la seva parella a Porqueres

La magistrada del jutjat de violència de gènere de Girona ha decretataquest dimecres a(Pla de l'Estany). La causa està oberta per un delicte d'assassinat amb acarnissament i traïdoria i l'agreujant de parentesc.del migdia quan, segons la versió que l'home va donar als Mossos, la parella s'hauria començat a discutir, perquè ell no tenia feina i estava enganxat a les drogues. Durant la disputa va anar a la cuina, va agafar un ganivet d'un calaix i, un cop al menjador,La dona es va desplomar al sofà i va ser aleshores quana l'abdomen, a la cara i al coll. Després de perpetrar l'atac, va marxar del domicili i va estar voltant durant hores fins que finalmentcap a les deu de la nit i va dir que havia "punxat" la seva dona. El detingut, de nacionalitat espanyola i 44 anys, i la víctimai vivien al domicili del carrer Canigó de Porqueres on van tenir lloc els fets. Després de confessar el crim,perquè poguessin entrar al pis.Un cop allà, elsvan comprovar que la víctima havia mort apunyalada i el SEM no va poder fer res per salvar-li la vida. La(DIC) dels Mossos a Girona es va fer càrrec de cas i va detenir l'home. Aquest dissabte ha passat a disposició de la magistrada del jutjat de violència masclista de Girona, que n'ha decretat l'[h3/]Diu que havia consumit droguesSegons fonts consultades per l'ACN, durant la reconstrucció del crim davant la comitiva judicial l'home va explicar que cap a dos quarts de dotze del migdia de dimecres va consumir drogues al lavabo de casa seva i, quan en va sortir, va començar a discutir amb la seva dona que. També va explicar que no treballava i que obtenia ingressos demanant almoina.i el dijous mateix un miler de persones van sortir a condemnar el crim masclista que va acabar amb la vida de la seva veïna, en un acte convocat per l'Ajuntament de Porqueres.

