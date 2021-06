per a un nou sistema fiscal global que inclou un, segons ha anunciat el ministre britànic d'Economia, Rishi Sunak.Segons Sunak, el pacte fomentarà que "les grans multinacionals i gegants tecnològics paguin els impostos justos" a cada país.que fan alguns països com ara Irlanda, Luxemburg o Països Baixos, amb impostos més baixos que els seus veïns.Les multinacionals amb beneficis d'almenys un 10% estaran subjectes al nou sistema, amb el 20% del benefici per sobre del marge del 10% subjecte a impostos en els països on es facin les vendes.El ministre alemany de Finances, Olaf Scholz, ha qualificat la decisió del G-7 com "una molt bona notícia per a la justícia fiscal i la solidaritat i una mala notícia per als paradisos fiscals d'arreu del món".

