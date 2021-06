El pa més car del món: per què costa més de 10.000 euros?

El pa és un dels productes més consumits i en els darrers temps ha crescut la demanda de barres de més qualitat i se'n fabriquen versions de tota mena. Ara bé, no n'hi ha cap comi que es presentarà al congrés de gastronomia Madrid Fusión.Què fa que aquest pa tingui un preu tan desorbitat? La principal raó és que. El propietari de, la fleca que elabora aquest producte, Juan Manuel Moreno, explica que l'or "en petites quantitats és beneficiós per a la salut".La fogassa, que, conté també quinoa i tòfona d'importació, i el blat amb què està feta no està modificat geneticament, segons explica el forner, que ha mantingut la collita de blat tal com la conreava el seu avi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor