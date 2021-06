Twitter esclata a riure per una errada en un titular d'un diari

Lo que nos faltaba. 😂😂😂 pic.twitter.com/cOz7Ex5kcp — Virginia P. Alonso (@Virginiapalonso) June 4, 2021

El clásico truco de los tractores de Troya — Íñigo Errejón (@ierrejon) June 4, 2021

Oye que has contado mal,que al ser viernes han venido 3 sorianos residentes fuera,así que ya somos 7 e invencibles.... — María Jesús García (@majesotillo) June 5, 2021

La directora del diari Público, Virginia Pérez Alonso, va despertar molts riures entre els seus seguidors a Twitter quan va compartir un titular d'un mitjà de comunicació en paper on es podia llegir "Líbano lanza una ofensiva en la frontera con Soria". "Lo que nos faltaba", comenta la periodista, sobre la imatge.Les reaccions no es van fer esperar: de fet, una de les primeres respostes és del mateix Íñigo Errejón, el líder de Más Madrid, que se'n riu del sorprenent titular. La directora de Público respon al polític assegurant que "els meus pares són per la zona i diuen que només se senten tractors", i Errejón li torna a contestar: "El clàssic truc dels tractors de Troia".Molts usuaris, sorians i no sorians, s'han sumat a la festa fent referència als tòpics sobre la província: un tuitaire diu que "estaran molt preocupats, els sorians, tots quatre", i rep la resposta d'una altra usuària que assegura que "has comptat malament, perquè com que és divendres han vingut tres sorians residents a fora, o sigui que som set i invencibles". Un altre usuari afirma que poden estar tranquils: "Quan arribin allà i no es trobin ningú, se'n tornaran cap a casa".Altres persones han fet referència a la coneguda cançó Camino Soria, de Gabinete Calighari: "A mi la cançó que m'agrada molt és aquella que diu 'Voy camino Siria', diu un; "No entenc com han deixat passar l'oportunitat de titular 'Líbano, camino Soria'".La notícia en qüestió, que conté un error tipogràfic que confon Síria amb Sòria, és de l'any 2014, però de tant en tant es torna a fer viral a les xarxes.

