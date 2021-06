Jordà prepara una llei per reduir amb «contundència» els envasos d'un sol ús

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha anunciat que preparai promoure'n els retornables.Així ho ha anunciat aquest dissabte des de la platja del Somorrostro de Barcelona, on ha participat en una recollida de deixalles marines en el marc de l'Ultra Clean Marathon. En la mateixa línia d'afavorir la reducció dels plàstics d'un sol ús,Jordà ha detallat que el seu departament treballa en dos avantprojectes de llei per minimitzar la producció de residus i impulsar l'economia circular. Un d'ells serà lai anirà adreçada a la indústria per tal que eviti embalatges excessius. L'altre serà la, que regularà la gestió de la brossa.La consellera es va comprometre aquest divendres a convocar en els primers cent dies de govern l', tal com va explicar el grup ecologista Extinction Rebellion, que va ocupar durant la tarda la Secretaria de Medi Ambient per reclamar més compromís del Govern amb la lluita pel clima.

