Putin convida els turistes a vacunar-se amb Sputnik V a Rússia

Elha convidat elsal seu país, ja que assegura que la Sputnik V és la vacuna "més segura" contra la Covid-19. Ho ha dit en una entrevista amb les agències de notícies internacionals, recollida pel 324.cat abans de l'inici del Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petesburg, el Davos rus.Putin ha instat el govern aal juliol. "Demano al govern que abans de final de mes ho analitzi tot per, amb seguretat i controls sanitaris, oferir vacunes pagant per als estrangers". Així, Rússia es posiciona com un destí ideal per al turisme de vacunes.El Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petesburg és la prova, segons el president, que el Kremlin ha superat bé la pandèmia, tot i que les xifres oficials posin en dubte l'afirmació de Putin: cada dia hi ha al voltant de 9.000 positius i 400 morts per Covid-19 a Rússia. Però ha negat que utilitzi la vacuna Sputnik V per guanyar influència geopolítica, i ha demanat a les autoritats europees que validin el medicament.El ritme de vacunació a Rússia és lent, tot i tenir prou dosis disponibles. Ara com ara, només 12,9 milions de persones (un 9%) han rebut la pauta completa, ja que un percentatge molt elevat de la població - tradicionalment desconfiada amb el sistema sanitari públic, que consideren deficient - és reticent a posar-se-la malgrat els esforços del govern en la campanya de promoció i l'obertura de punts de vacunació.Les dades clíniques sobre l'eficàcia de la Sputnik fa que sigui molt sol·licitada fora de Rússia: una seixantena de països ja n'ha autoritzat l'administració, com ara Argentina, Mèxic, Sèrbia, Hongria o Eslovàquia. Alemanya també està pendent de l'aprovació de l'Agència Europea de Medicaments, tot i que sembla que l'objectiu encara és llunyà.Putin, en aquest sentit, ha apuntat que la negativa a donar llum verda a la vacuna Sputnik, sumat al deteriorament de les relacions entre el Kremlin i Occident és perquè es vol impedir la proesperitat de Rússia: tot i que no tenen desacords amb els Estats Units, el president creu que "ells en tenen només un: frenar el nostre desenvolupament. La resta deriva d'aquesta posició".Així, Putin no espera "grans avenços" de la reunió que mantindrà amb el president Joe Biden el pròxim 16 de juny, però confia en un petit marge de millora de les relacions bilaterals, sense acceptar "lliçó" de democràcia o drets humans, com ha deixat a entreveure.

