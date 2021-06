Un campament hippie se salta totes les normes contra la Covid

d'entre 150 i 200 persones que practica sexe i incompleix les mesures sanitàries per prevenir contagis de la Covid-19, segons han informat mitjans locals.i ha acampat a la Serra de la Demanda, a 70 quilòmetres de la capital de l'autonomia, Logroño. Estan ubicats en una zona d'accés difícil, per arribar a la qual cal caminar tres quilòmetres.La Guàrdia Civil valora si desallotja aquest grup per estar celebrant una concentració il·legal, si bé. Preveuen que marxin el 15 de juny, perquè aquest col·lectiu es desplaça quan canvia el cicle lunar.Els agents del cos policial han escorcollat el lloc, però no han trobat drogues, només Viagra. En qualsevol cas, han imposat sancions per encendre foc sense permís i per ocupar una zona no habilitada per acampar.

