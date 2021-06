Reforç policial a Barcelona per frenar la delinqüència a les nits

Altres notícies que et poden interessar

. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han anunciat que intensificaran el patrullatge aquest cap de setmana a les zones de la ciutat en què han detectat lladres multireincidents per "contenir l’arribada de la delinqüència" després de l’estat d’alarma., i amb l'arribada de turistes i la reobertura ininterrompuda de la restauració els delictes han augmentat en comparació amb els mesos de confinament. Així i tot, es registren la meitat de delictes que fa dos anys.Els Mossos també detecten que han augmentat les concentracions al carrer, per la qual cosa apunten que la policia ha d'"actuar davant l’incompliment" de les restriccions sanitàries. A partir d'aquest cap de setmana,, tenint en compte les franges horàries en què es registren més robatoris i furts.La policia actualitzarà cada setmana aquests mapes de calor i els farà servir per "dirigir i optimitzar els recursos policials i guanyar amb eficàcia policial i seguretat". A més, aquest cap de setmana patrullaran agents de paisà i uniformats, i de les unitats antiavalots Àrea de Recursos Operatius (Arro) i Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos.

