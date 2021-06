Valls torna a ser ciutat de castells

Altres notícies que et poden interessar

Elshan recuperat vida aquest divendres al vespre a, la ciutat bressol dels pilars humans. Els castellers de ladesprés d'una temporada en blanc per culpa de la pandèmia. L'emoció ha estat a flor de pell en el primer assaig de laque permetrà porta a la plaça del Blat un pilar simbòlic per la festa major de Sant Joan.Es tracta d'una notícia que arriba el mateix dia que les autoritats catalanes han confirmat el retorn de les festes majors i les revetlles . També gairebé un any després, les celebracions populars poden encabir-se al calendari d'estiu a partir d'aquest dilluns.Els presidents de les dues colles vallenques destaquen que s'han implementat totes lesi la importància ara de ser responsables per recuperar la normalitat del fet casteller. Prèviament, els cinquanta castellers de cada colla s'han fet unal Pius Hospital de Valls, que hauran de repetir un total de sis vegades. En el primer dia, tots han donat negatiu.Converses pendents, somriures i moltes ganes de retrobar-se, encara que només sigui amb cinquanta membres de l'agrupació. Amb molta, els castellers de la Joves i la Vella de Valls s'han tornat a posar la faixa després de més d'un any sense poder fer-ho. Amb tot, en el primer assaig, les colles només han pogut muntar. "És un dia molt emocionant, ens podem tornar a trobar al local, ha de servir per començar a veure la llum", ha expressat la presidenta de la Colla Joves Xiquets de Valls, Montse Solé.Comparteix el mateix sentiment el seu homòleg de la Colla Vella, Albert Pedret, que considera que. "És el primer pas, el fem amb molta responsabilitat i molta il·lusió d'estar liderant-ho, és el que ens pertocava com a colla degana, com a ciutat de Valls i bressol dels castells; és el pas més important després de la pandèmia per tornar a plaça, tant de bo, dia a dia, amb estudis i proves, puguem tornar totes les colles", ha manifestat.De fet, elss'han seguit escrupolosament. Els castellers de la camisa vermella han estat els primers a fer-se el test d'antígens al Pius Hospital de Valls i, un cop, han superat la prova s'han dirigit directament al local de la colla, on han muntat diverses vegades l'estructura del pilar. Entre castell i castell, s'han netejat mans i peus amb, sense treure's la. "Portem més d'un any i escaig sense fer castells, només havíem reprès assajos amb canalla; a Valls fer castells és la nostra manera d'entendre la vida, tornem a trepitjar el local amb totes les mesures de seguretat" ha explicat Solé.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor