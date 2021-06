Lluís Pasqual dona l'arxiu personal al Ministeri de Cultura

al Centre de Documentació de les Arts Escèniques i de la Música, segons ha anunciat la mateixa entitat cultural al seu canal de Twitter. Es tracta d'un conjunt "bast" de documents que il·lustra la trajectòria artística del dramaturg català des dels seus inicis, a finals dels anys seixanta del segle passat, fins als treballs més recents.La directora de l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, ha destacat la importància de l'arxiu d'un "referent indiscutible" de l'escena estatal, i ha mostrat la "satisfacció" i el "privilegi" que suposa custodiar el seu llegat professional.De Miguel també ha destacat l'etapa en què Pasqual va exercir de director del Centre Dramàtic Nacional en una etapa "fructífera" durant la qual el dramaturg "va saber ser punta de llança per a la renovació escènica" del teatre estatal. A l'INAEM consideren Pasqual, que aquest dissabte compleix 70 anys, una de les figures "més importants" del teatre europeu de l'últim mig segle, i afirmen que les posades en escena a teatres d'Espanya, França i Itàlia han suposat "fites" en la història del teatre recent.nascut a Reus el 5 de juny del 1951, ha estat al capdavant de diverses institucions teatrals destacades, com ara el Teatre Lliure de Barcelona, el Centre Dramàtic Nacional d'Espanya o l'Odeon Teatre d'Europa a París. La seva trajectòria no ha estat tampoc exempta de polèmica. A principis de setembre del 2018 va dimitir com a responsable del Teatre Lliure després d'un estiu convuls en què el Col·lectiu Dones i Cultura va exigir que fos destituït per les seves maneres de fer "despòtiques i de mals tractes".El CDAEM posarà el fons a disposició un cop acabi el procés "minuciós" de catalogació i arxiu que comença ara.