Sanitat publica dissabte l'ordre que permet els turistes vacunats viatjar a Espanya

Altres notícies que et poden interessar

El Ministeri de Sanitat ha anunciat que aquest dissabte publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat una nova resolució que actualitza els controls sanitaris per accedir a Espanya.o d'haver passat la Covid. Des de llavors també es podran presentar tests d'antígens, a més de les PCR actuals.Les persones que vulguin accedir a Espanya hauran d'emplenar, com fins ara, el formulari de control sanitari a través de l'aplicació. A banda, els que procedeixin d'un país o zona de risc hauran d'adjuntar la documentació corresponent a algun dels certificats o proves esmentats. Les zones de risc s'actualitzen cada setmana.Als ports i aeroports s'estableixen dos punts de control. Si el viatger arriba de països o zones no incloses en la relació de països de risc tindran accés a un control ràpid. Quan entri en vigor el passaport Covid , els posseïdors del document tindran també accés al control ràpid.D'altra banda, els qui procedeixin de zones incloses en la relació de països de risc s'hauran de sotmetre a un control documental de manera aleatòria, que tindrà en compte el lloc de procedència i el nivell d'incidència.Espanya només acceptarà les vacunes aprovades per l'Agència Europea del Medicament (EMA), així com les reconegudes per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). És a dir,i les xinesesEls tràmits seran obligatoris per a tothom que tingui Espanya com a destinació final, així com per a viatgers en trànsit. Aquests últims, però, no seran sotmesos a control. La finalitat, en aquest cas, indiquen des del Ministeri, és "augmentar la traçabilitat internacional" del virus. Els nens menors de sis anys estaran exempts d'aquests tràmits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor