Reviu aquí l'acte d'homenatge a Arcadi Oliveres

El passat 6 d'abril es coneixia la mort d'Arcadi Oliveres. Una mort que, tal com ell volia, s'ha viscut en comunitat, la comunitat que ell mateix va crear al llarg de la seva vida. Malalt d'un càncer terminal des de feia uns mesos, ell i la seva família van voler que l'Arcadi s'acomiadés en vida. Avui, gairebé dos mesos després, Sant Cugat i el país sencer li ha dit l'últim adéu, en un acte organitzat per la(UNIPAU), de la qual l'activista i economista santcugatenc fa fundar. Un últim adéu que ha acabat amb l'anunci del president, Pere Aragonès, que la Generalitat li atorgarà la medalla d'or a títol pòstum La calor encara apretava quan els primers assistents han accedit al-la ciutat que va veure estiuejar i morir l'Arcadi- per seure a una de les cadires repartides per l'espai. Com si estigués fet expressament, el piano de la mà d'un dels seus fills, Albert Oliveres, amb el repic de campanes que marcaven un quart de set del vespre, han donat el tret de sortida a l'acte.La presidenta d'UNIPAU, Neus Sotomayor, ha estat l'encarregada de conduir un acte que ha iniciat presentant l'Arcadi com una persona que "amb la seva gran capacitat de memòria ha fet que tothom amb qui parlava feia que se sentís reconegut". "Malgrat que ja ens ho esperàvem,Es considera que, i no està ni en violència ni en guerra. Així era com Oliveres somiava el món i va fer tot el que estava a les seves mans per aconseguir-ho. Prova d'això és que l'acte de comiat ha comptat amb la presència d'entitats que lluiten per aquests valors i amb les quals l'Arcadi hi va tenir vinculació. Eduard Unzeta, membre d'Intermón; Jordi Calvo, membre el Centre Delàs; Simona Cerri, de la Xarxa d'Economia Solidària; i Neus Bosch de la Xarxa Solidària; han fet sentir la veu del seu company de lluita a través de textos sobre e, extrets del​Visiblement emocionat, l'altre fill, el Bernat, ha dedicat unes paraules d'agraïment. Amb aquest comiat "el buit que deixa l'Arcadi fa que estigui més ple"."Per ell tothom era digne d'atenció respecte i tothom era igual d'important", ha recordat. El pare tenia "esperit crític i respecte, i sempre deia que hem d'aprofitar les contradiccions per destruir el capitalisme". Ha volgut agrair a la seva mare,, el fet de permetre tots els sí d'un Arcadi que "pels seus principis van fer que mai tingués un no per resposta".SegonsArcadi Oliveres era "l'optimisme de la voluntat". "Amb la raó ens ensenyava i explicava les injustícies ens convidava a l'esperança i a les causes de justícia social, per la pau i per la llibertat". És per això que l'actual president ha asseverat que "no podem fer res més d'agrair-li tota la seva tasca" i ha anunciat que se li atorgarà la medalla d'or de la Generalitat, a títol pòstum. Arcadi sempre estava "lluny dels dogmatismes i les ortodòxies, però amb la", ha conclòs Aragonès.En la mateixa línia s'ha expressatqui ha recordat que el Claustre és el lloc "ideal" per dir adéu als que ja no hi són com es va fer amb l'acte d'homenatge a les víctimes de la Covid-19. "L'Arcadi ha estati va "encendre la flama de l'inconformisme". Ha descrit l'Arcadi com una persona "bondadosa, pacifista i espiritual". "Ens deixa la saviesa i el mestratge per fer un món millor", ha conclòs.Per la seva banda, Montse Cusó de l'Ateneu; Dolors Vilarasau dels Amics de Pedra i Sang; Eva Miró i Olivia Rueda d'Escoles de Sant Cugat; i Joan Cortadellas per part de la Llar d'Avis de la Parròquia, tampoc hi han volgut faltar i també li han dedicat unes cites del llibre Paraules d'Arcadi sobrei com aconseguia reflexionar als joves santcugatencs. Tant la directora d'UNIPAU, Mónica Pérez, com la tècnica, Georgina Casas, han llegit Paraules de pau del poemari de Miquel Martí i Pol sobre la pau, el valor que, sense dubte, ha identificat Oliveres al llarg de la seva vida.Amb la caiguda del sol i les actuacions musicals de violí i viola a càrrec d'Alzy Kim i Ricard, Renart, i del, s'han empastat amb el viu cant dels ocells al capdamunt dels xiprers, i han provocat que l'energia i l'optimisme de l'Arcadi hagi regnat a través de memòries i records dels que avui, l'any acompanyat al místic Claustre santcugatenc.La setmana passada l'Ajuntament de la ciutat va atorgar-li, a títol pòstum, el reconeixement de fill predilecte de la ciutat. Un honor que ell mateix assegurava que no mereixia.

