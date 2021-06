Tot el que has de saber de la selectivitat d'aquest any

Com s'organitzen les proves?

Quan comencen els exàmens?

On seran les PAU?

Quan surten les notes?

Quan es pot fer la preinscripció universitària?

Quan es publicaran les notes de tall?

Altres notícies que et poden interessar

39.775 estudiants de tot Catalunya s'han matriculat aquest any a les-o dit d'altra manera, la- que comencen dimarts i s'allargaran fins divendres. La pandèmia tornarà a marcar l'organització d'aquests exàmens, que es faran seguint les habituals mesures de prevenció contra laEs manté, d'aquesta manera, el format ded'exàmens i dels nervis de sempre , en lloc dels tres que s'organitzaven normalment, una tradició que va canviar l'any passat. D’aquesta forma, el que es pretén evitar són les aglomeracions d'alumnes i poder garantir al màxim les mesures de protecció individual i col·lectiva.En l'aspecte organitzatiu, s'amplien elsfins als 225 -l'any passat van ser 216-, que s'ubicaran en 62 municipis de tot el país. N'hi haurà a les-la Universitat de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat Oberta de Catalunya- i, per primer cop, en dos: la Universitat Ramon Llull i la Universitat Internacional de Catalunya.En línies generals es mantenen les mateixesde seguretat que es van aplicar en l'organització de l'any passat, afectada ja per la pandèmia. Per exemple, en les entrades esglaonades, l'ús obligatori de lai laentre persones, tot i que es reduirà dels 2,5 metres del 2020 al metre i mig aquest any. En l'àmbit acadèmic, es manté l'optativitat a l'hora de triar les respostes a contestar. A continuació, tot el que has de saber de la selectivitat.El procediment segueix sent el mateix. Els estudiants s'han d'examinar d'una, que és obligatòria i consta de cinc exàmens, i d'una, voluntària i que serveix per pujar nota. En la fase general, s'examinen de Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, Llengua estrangera, Història i una matèria a escollir entre Fonaments de les Arts, Llatí, Matemàtiques i Matemàtiques aplicades a les ciències socials.Les proves començaran amb la de Llengua castellana i literatura, a les. En la fase específica, els estudiants poden examinar-se de fins a tres matèries de modalitat que trien entre 22 assignatures. Amb les dues millors qualificacions, un cop ponderades, es calcula laque pot arribar fins a un total de 14 punts.Els alumnes que obtinguin un mínim de cinc de mitjana entre la nota de Batxillerat i la qualificació obtinguda en la fase general de les proves hauran superat les PAU i, per tant, tindrana la universitat. En aquest càlcul, la nota de batxillerat val un 60% mentre que la fase general ho fa un 40%, sempre que l'alumne obtingui una qualificació mínima de 4 en la mitjana dels cinc exàmens que integren la fase general.Els alumnes poden consultar des de divendres laon han d'examinar-se a través del Portal d'accés a la universitat . A més, els centres de batxillerat disposen de la informació a través del Portal de contacte amb els centres. En el cas dels alumnes que optin per presentar-s'hi al setembre, la matrícula l’hauran de realitzar entre els diesLes notes de la selectivitat se sabran el, quan els estudiants podran consultar els resultats de les proves a través d'internet. A partir d'aquí hauran de calcular la nota de tall per orientar-se i conèixer si podran accedir al grau desitjat a la universitat que tenien pensada, però caldrà esperar a conèixer les notes de tall per al curs 2021-2022. Els resultats de les proves per a aquells que facin els exàmens de la selectivitat al setembre es coneixeran eldel mateix mes.La preinscripció universitària per al curs 2021-22 es pot fer ja, des del dia, i el termini finalitza l', dia també inclòs. En el cas de la convocatòria del setembre, les dates per fer la preinscripció seran els dies 20 i 21 del mateix mes.Les notes de tall per al curs 21-22, que són el topall d'exigència per poder exercir un grau específic en una universitat concreta, es publicaran el. Un cop publicades, l'assignació definitiva de la plaça es podrà efectuar fins alLa matrícula dels assignats en primera opció serà del. Aquest temps també és el de reclamació de notes, la resolució de les quals serà publicada el, i per tant, els estudiants s'hauran de matricular l’endemà mateix. La segona assignació de places serà pública eli els alumnes es podran matricular del

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor