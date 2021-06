Els Estats Units admeten que no poden determinar l'origen dels ovnis captats

El govern dels Estats Units afirma que els pilots de les seves forces aèriesentre el novembre de 2004 i el març de 2015. Endurant mesos no pot determinar l'origen dels objectes voladors que van visionar durant més d'una dècada i que es van poder veure a través de tres vídeos filtrats., que ha revelat una part (no en totalitat) de les investigacions fetes per la intel·ligència dels EUA. El document elimina una possibilitat: no són cap projecte militar de proves tecnològiquesdel govern de la Casa Blanca.Segons explica el rotatiu nord-americà, una nova versió d'aquest informe classificat està sent revisat aquestes setmanes per alts càrrecs de l'administració de Joe Biden, que. Les imatges que van sortir a la llum el 2019 mostren com diversos pilots de les forces aèries intenten perseguir uns objectes voladors a gran velocitat.Fa dos anys, el govern dels Estats Units que presidia Donald Trumpi no es tractava de cap muntatge. Això va obrir una finestra enorme de debat i especulacions, abonant tota mena de teories de la conspiració. El mateix Departament de Defensa va decidir fer públiques les imatges per no amagar res i mostrar-se transparent en el tema. Ara, l'evolució directa de l'informe desclassificat és que no només les imatges són reals sinó que els objectes captats existeixen i no saben quin és el seu origen.Encara que el terme s'hagi emprat de manera abusiva per a referir-se a naus extraterrestres, la definició estricta és que un ovni és un objecte volador, real o lleugerament borrós o fictici, del qual no es pot identificar el seu origen. El cas és que el document filtrat pel NYT desperta preocupació, no pel fet que es puguin tractar d'objectes de ciència-ficció, sinó perquèduts a terme per altres potències comamb tecnologia antimíssils.

