Alerta alimentària: Carrefour retira uns dels seus populars pebrots

Un lot de pebrots del piquillo del Carrefour ha estat retirat del mercat per una alerta alimentària. La mateixa cadena de supermercats ha detectat la presència d'un cos estrany en diversos lots i ha decidit retirar-lo immediatament i demanar a tothom que no els consumeixi. El lot en concret és aquest:. Estan comercialitzats sota la marca BIO de Carrefour."Com a mesura de precaució es recomana a aquells consumidors que poguessin tenir el producte anteriorment esmentat en les seves llars que s'abstinguin de consumir-lo", explica un comunicat de l'empresa. Carrefour ha tranquil·litzat els consumidors que no "hi ha cap altra conversa, de cap mena, que s'hagi vist afectada". No han explicat, però, quin és aquest "cos estrany" que han trobat en els pebrots.Des de la cadena avisen que si hi ha cap persona que té alguna mena de problema amb un dels lots afectats que truqui al número 91 490 89 00 d'atenció al client. La seguretat alimentària és la màxima preocupació de la indústria i dels consumidors, ja que es requereixen molts controls de seguretat per a comercialitzar aliments de manera segura i que no afectin a la salut d'aquells que la consumeixen.

