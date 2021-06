Troben un miler d'articles caducats en un supermercat de Barcelona

Laha trobat gairebé un miler deen un supermercat del. Un veí va alertar la policia barcelonina que s'hi va apropar per inspeccionar el local i va aixecar-hi acta ambEl comerç no només venia productes "no aptes per al consum", sinó que tampoc disposava del rètol preceptiu per a la venda de begudes alcohòliques, ni tenia fulls de reclamació i lesde l'establiment presentaven una "greu mancança".No és un fet aïllat, ja que el febrer d'aquest mateix any un altretambé va acabar amb les males pràctiques que un negoci de l'Eixample portava a terme. En aquest cas, s'exposaven productes caducats com si fossin aptes per a la venda i es van trobar 87 quilos de menjar que no es podia consumir o que havien trencat la cadena de fred.

